Ataque de Israel mata 7 funcionários de ONG em Gaza

Segundo a entidade, dois veículos blindados e com o logo da WCK foram bombardeados logo após deixar um galpão em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, onde a ONG havia descarregado mais de 100 toneladas de alimentos que chegaram em Gaza por via marítima. Todos os deslocamentos tinham sido coordenados com as IDF.

O Exército israelense reconheceu o "esforço vital" da World Central Kitchen para "fornecer alimentos e ajudas humanitárias à população de Gaza" e prometeu uma "análise aprofundada para compreender as circunstâncias desse trágico incidente".

Além disso, o porta-voz militar Daniel Hagari ligou para José Andrés para expressar "condolências". "Abriremos uma investigação para analisar o ocorrido, e isso nos ajudará a reduzir o risco de que tal evento possa se repetir", disse.

O governo dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, afirmou estar "aflito e profundamente perturbado" pelo ataque, enquanto o poder Executivo da União Europeia cobrou um "inquérito aprofundado" sobre o caso.

"Os operadores humanitários devem ser sempre protegidos, em linha com o direito internacional", ressaltou a Comissão Europeia. Já o alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, condenou o ataque e cobrou a implantação da resolução da ONU que pede um "cessar-fogo imediato" em Gaza.

(ANSA).