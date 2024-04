Israel está em alerta para possível ataque iminente do Irã

NOVA YORK, 12 ABR (ANSA) - Israel está em alerta para um possível ataque direto do Irã nos próximos dias, em retaliação contra o bombardeio à embaixada do país persa em Damasco, na Síria, que deixou mais de 10 mortos no início de abril.

Segundo o diário americano The Wall Street Journal, um ataque iraniano contra alvos israelenses poderia ocorrer em até "48 horas", enquanto o premiê Benjamin Netanyahu realiza nesta sexta-feira (12) uma reunião sobre os preparativos contra eventuais ações de Teerã.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Daniel Hagari, confirmou que o nível de alarme é "alto", e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, prometeu uma "resposta apropriada" se o país for atacado.