Lazio goleia Salernitana e mira classificação em torneio europeu

SÃO PAULO, 12 ABR (ANSA) - A Lazio goleou a Salernitana por 4 a 1 na abertura da 32ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida aconteceu nesta sexta-feira (12) no Stadio Olimpico de Roma.

O time da casa começou a definir o jogo muito rapidamente com os gols do brasileiro Felipe Anderson aos sete e do uruguaio Matías Vecino aos 14 minutos do primeiro tempo.