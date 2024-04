Mortes em naufrágio perto de Lampedusa podem chegar a 24

PALERMO, 12 ABR (ANSA) - As autoridades italianas informaram nesta sexta-feira (12) que são baixas as chances de encontrar com vida os desaparecidos de um naufrágio de uma embarcação de migrantes em Malta.

Até o momento, o número oficial ainda é de nove mortos, incluindo uma criança, mas a Guarda Costeira da Itália, que vem ajudando nos trabalhos de buscas, acredita que as 15 pessoas desaparecidas não sobreviveram ao incidente.

O naufrágio ocorreu na última quarta-feira (10), a cerca de 30 milhas a sudoeste da ilha italiana de Lampedusa, mais precisamente nas águas do Sar, que está sob jurisdição de Malta.