Funeral de Roberto Cavalli será em Florença no dia 15 de abril

Há exatamente um ano, ele tornou-se pai pela sexta vez, de um filho chamado Giorgio (como seu pai). Além do bebê, Cavalli deixa outros cinco filhos. Do primeiro casamento, com Silvanella Giannoni, teve Cristina e Tommaso, depois casou-se com Eva Duringer em 1980, com quem teve Rachele, Daniele e Robert.

Nascido em 15 de novembro de 1940, Cavalli sempre manteve uma forte ligação com Florença, onde se mudou com sua mãe quando ainda era criança, após a perda de seu pai, que foi sequestrado e fuzilado pelos alemães em retirada em 4 de julho de 1944.

Na capital toscana, ele fundou sua empresa de moda já nos anos 70. Visionário, admirador do corpo feminino e constantemente inspirado pelo mundo da natureza, o estilista italiano tornou o animal print uma estampa do dia a dia.

Desde 2014, Cavalli deixou a direção da maison, que agora está sob a direção criativa de Fausto Puglisi. Hoje, a grife pertence à empresa de investimentos de Dubai Vision Investments, liderada por Hussain Sajwani. (ANSA).

