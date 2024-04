Papa defende dignidade da vida em mundo de armas

"Neste tempo de declínio dramático da natalidade, os homens parecem ter perdido o gosto de gerar e de cuidar dos outros, e talvez até o gosto de viver. O berço doado a Lampedusa recorda o amor pela vida que nasceu", observou o Papa.

"A alegria de uma criança que vem à luz, o compromisso para que ela cresça bem, a expectativa e a esperança do que ela pode se tornar", acrescentou.

Segundo o Pontífice, "o presépio nos fala de família, de ninho acolhedor e seguro para os mais pequenos, de comunidade fundada na gratuidade do amor, e também de atenção à vida em cada fase, especialmente quando o passar dos anos ou as dificuldades da viagem tornam a pessoa mais vulnerável e necessitada".

Para o argentino, a doação ao Centro de Primeiros Socorros e Acolhimento da ilha siciliana é, portanto, significativa: "O amor à vida é sempre aberto e universal, desejoso do bem de todos, independentemente da origem ou de qualquer outra condição".

"Hoje fala-se muito - talvez até demais - sobre a fabricação de armas para fazer a guerra e sobre os investimentos que fornecem a maior parte da renda. São as fábricas de armas sobre investir para destruir; vencer com a destruição", afirmou.

No entanto, o argentino destacou que "a nossa vocação remete-nos à vocação fundamental do homem para transformar os dons de Deus não em meios de morte, mas em instrumentos do bem, no compromisso comum de construir uma sociedade justa e pacífica, onde é dada a todos a possibilidade de uma vida digna".