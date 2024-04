Papa faz apelo por crianças que sofrem com guerra

VATICANO, 14 ABR (ANSA) - O papa Francisco lembrou neste domingo (14), no Vaticano, de todos os menores que são vítimas da guerra em todo o mundo, incluindo na Ucrânia, Palestina e Israel, e voltou a apelar por paz.

"Rezemos, irmãos e irmãs, pelas crianças que sofrem com as guerras, há muitas na Ucrânia, na Palestina, em Israel, em Myanmar e em outras partes do mundo. Rezemos por elas e pela paz", pediu aos fiéis no final da oração Regina Caeli, na Praça São Pedro.

O líder da Igreja Católica ainda saudou "com carinho as crianças de diversas partes do mundo que vieram recordar que, nos dias 25 e 26 de maio, a Igreja celebrará a primeira 'Jornada Mundial da Criança'".