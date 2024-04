Brasil tem interesse no gás de Vaca Muerta, diz Vieira

(ANSA) - BRASILIA, 15 APR - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, expressou o interesse do Brasil em importar gás natural da reserva de Vaca Muerta, na Argentina, após uma reunião com a chanceler do país, Diana Mondino, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

"Discutimos as perspectivas de cooperação energética com a construção do gasoduto em Vaca Muerta, em Neuquén [na Patagônia argentina] que ocorre em várias etapas", comentou Vieira.

O diplomata brasileiro acrescentou que "se abriu uma janela de oportunidades".