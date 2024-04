Tesla dispensa 10% de funcionários para reduzir custos

Além do layoff, foi anunciada a saída do executivo Drew Baglino, vice-presidente sênior para propulsão e energia, que estava na empresa há 18 anos.

"Não há nada que eu odeie mais, mas precisa ser feito.

Permitirá que sejamos mais ágeis, inovadores e vorazes para a próxima fase de crescimento", escreveu Musk.

As dificuldades da Tesla emergiram com mais força no quarto trimestre de 2023, quando perdeu a primazia em vendas para carros elétricos, ultrapassada pela chinesa BYD. Além disso, foi registrada a primeira queda anual das vendas desde 2020.

Os problemas estão inseridos em um contexto geral de desaceleração das compras, já que consumidores vêm adiando a aquisição ou têm preferido carros híbridos. (ANSA).