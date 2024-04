Chuvas alagam Dubai e deixam aeroporto debaixo d'água

Ao todo, choveu 120 mm em 24 horas, sendo que esse é o volume esperado para o ano inteiro em Dubai, uma cidade que está localizada no deserto da Arábia.

As chuvas torrenciais não afetaram apenas o aeroporto dos EAU, mas também inundaram ruas, casas e comércios. No geral, as tempestades paralisaram o centro financeiro do Oriente Médio.

Outra nação muito impactada pelo mau tempo foi o Bahrein, mas a situação em Omã acabou sendo mais trágica, pois as chuvas mataram ao menos 18 pessoas.

O que mais chama atenção é que a região atingida pela tempestade é desértica, tanto que especialistas afirmam que o fenômeno foi provocado pelas mudanças climáticas causadas pelo homem. (ANSA).

