Deputados aprovam texto geral de megaprojeto após Milei recuar em pontos

Discussões entre deputados

Em um ambiente conturbado, com corte de microfones, a Câmara segue a discussão para votação de capítulo por capítulo. A lei ônibus contém 25 capítulos que serão votados um por um. Com a vitória do texto geral, o governo do presidente Javier Milei acredita que o texto passará na votação em particular.

O momento que mais gerou discussão dentro do capítulo de reformas do Estado é o que concede por um ano superpoderes ao Executivo. A controvérsia foi a possibilidade do Executivo de dissolver organismos nacionais.

A votação por pontos também gerou polêmica durante a sessão, que começou ontem ao meio-dia (horário de Brasília). O oficialismo (formado por partidos da situação) conseguiu que a votação fosse por capítulos e não por artigos, o que desagradou a oposição peronista.

Seguindo a discussão particular do texto, o capítulo sobre as privatizações foi aprovado pelos deputados, assim como o capítulo sobre a reforma do Estado e os superpoderes ao Executivo, chamada de faculdades delegadas.

Depois de negociações com os blocos, foi criada uma lista com organismos que não seriam afetados por esse capítulo da lei, ou seja, que o presidente não poderia "tocar" — entre eles o Conicet (Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, uma espécie de CNPq do Brasil), o INCAA (Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais) e a Administração Nacional de Medicações, Alimentos e Tecnologia Médica.