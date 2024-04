Ativista luta contra minas de carvão que destroem floresta na Índia

Após o sucesso de sua campanha para proteger a biodiversidade e a população da imensa floresta de Hasdeo Aranya, no centro da Índia, o ativista Alok Shukla promete continuar sua batalha contra a mineração.

"O objetivo de nossa luta é que não sejam abertas mais minas aqui nem que mais árvores sejam derrubadas", declarou à AFP o militante, que na segunda-feira recebeu o Prêmio Goldman por seu compromisso com a proteção ambiental.

O ativista de 45 anos luta há 10 anos no estado de Chhattisgahr (centro) contra a exploração de uma das maiores reservas subterrâneas de carvão do país por conglomerados mineiros, incluindo o do magnata indiano Gautam Adani, o segundo homem mais rico da Ásia.