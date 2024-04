Espanha critica PL que pode dificultar acesso a aborto na Itália

MADRID, 17 ABR (ANSA) - A ministra da Igualdade da Espanha, Ana Redondo, criticou a primeira ministra da Itália, Giorgia Meloni, e um projeto de lei que prevê a permissão para que organizações anti-aborto possam entrar em clínicas onde o procedimento é realizado.

O texto, que dispõe sobre o uso de recursos do Plano Nacional de Retomada e Resiliência (Pnrr), foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16) e deve passar com folga no Senado.

Amplamente criticada pela oposição, uma das emendas prevê que as regiões, ao organizar os serviços dos consultórios de realização dos procedimentos, poderão "valer-se, sem novos ou maiores gastos para o erário, do envolvimento de instituições do terceiro setor que tenham experiência qualificada no apoio à maternidade".