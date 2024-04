Corpo nu é encontrado boiando no lago do Ibirapuera, em São Paulo

Um corpo foi encontrado na manhã de hoje (30), no lago do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Cadáver de homem nu foi resgatado do lago do Ibirapuera. Bombeiros e polícia foram acionados na manhã de hoje após uma pessoa ter avisado que viu um corpo boiando no lago. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo já estava em estado de decomposição.

Corpo ainda não foi identificado. A reportagem tentou contato também com a Polícia Científica para saber mais sobre a perícia, mas não recebeu retorno.