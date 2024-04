MP de Florença investigará homicídio culposo por morte de atleta

Ele acrescentou que tinha um desfibrilador na ambulância que chegou primeiro ao local do jogo, mas o equipamento só foi usado por um médico da segunda.

Os primeiros socorros a Gianni foram feitos por um massagista do Castelfiorentino e um torcedor que era enfermeiro, tanto que os dois iniciaram as medidas de reanimação. O jogador de 26 anos chegou a ser levado ao hospital, mas morreu no dia seguinte.

"Vou registrar uma denúncia, não porque quero acusar alguém, mas pelo fato de não querer que coisas assim aconteçam novamente. Não havia médico nem ambulância no campo e o desfibrilador estava lá, mas ninguém sabia usá-lo. A primeira ambulância não tinha médico", disse Sandro, que estava presente no estádio no dia da morte do filho.

Em um duelo válido pela quinta divisão do Campeonato Italiano, Giani caiu repentinamente no gramado depois de um chute ao gol e de ter colocado a mão no peito. O mal súbito do atleta ocorreu no início do primeiro tempo. (ANSA).

