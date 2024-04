Adolescente morre após ataque com espada perto de metrô em Londres

A polícia foi acionada por volta das 7 h local (3 h em Brasília) após o homem jogar o carro que dirigia contra uma casa na área de Thurlow Gardens. Ele desceu do carro e esfaqueou pedestres perto da estação de metrô Hainault.

Homem de 36 anos foi preso 22 minutos após início do ataque. Uma testemunha diz que o suspeito tentou invadir uma casa antes de ser pego. "Ele tentou entrar em uma das casas, mas não conseguiu e foi então que lhe deram um choque. Nunca vi algo assim antes", contou Manpreet Singh à Rádio 5 Live.

A polícia diz que o caso não tem relação com terrorismo. "Não acreditamos que exista qualquer ameaça contínua à comunidade em geral. Não estamos à procura de mais suspeitos. Este incidente não parece estar relacionado com terrorismo".

O primeiro-ministro Rishi Sunak lamentou o ataque. "Este é um incidente chocante. Meus pensamentos estão com as pessoas afetadas e suas famílias. Essa violência não tem lugar em nossas ruas".

Na semana passada, Sunak criticou a política de segurança do prefeito de Londres, nas vésperas das eleições municipais marcadas para esta quinta-feira (2).

Os ataques com facas e espadas estão aumentando no Reino Unido. Segundo dados oficiais, no ano passado aumentaram 7%, para quase 50 mil, na Inglaterra e no País de Gales. Em Londres, aumentaram 20%, com 14.577 ataques registrados, voltando aos níveis anteriores à pandemia de coronavírus.