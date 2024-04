Eurozona tem crescimento de 0,3% no primeiro trimestre

O crescimento econômico da zona do euro ficou acima do esperado no primeiro trimestre, com uma alta de 0,3% do PIB na comparação com o trimestre anterior, segundo os resultados publicados nesta terça-feira (30) pela agência Eurostat.

Os analistas da Bloomberg e da FactSet esperavam, em média, um crescimento de 0,1% nos primeiros três meses do ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) registrou queda de 0,1% nos dois trimestres anteriores, segundo a Eurostat.