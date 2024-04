Filme 'Sem Coração' entra em cartaz nos cinemas nacionais

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) - O longa-metragem brasileiro "Sem Coração", único representante do país na última edição do Festival de Cinema de Veneza, estreia nesta quinta-feira (18) nas salas de cinema do país.

Destaque em diversos festivais nacionais e estrangeiros, o filme será exibido em Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Caxias do Sul, Curitiba, Fortaleza, Maceió, Manaus, Natal, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Teresina.

O nome "Sem Coração" faz referência ao apelido da personagem principal do filme, por causa de uma cicatriz no peito.