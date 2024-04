Itália garante que Ucrânia tem 'total apoio' do G7

WASHINGTON, 18 ABR (ANSA) - O governo italiano garantiu nesta quinta-feira (18) que os ministros das Finanças do G7 reiteraram o seu "apoio total e convencido à Ucrânia" durante uma reunião no âmbito dos trabalhos do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington. A informação foi divulgada pelo ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, que destacou que os ministros também confirmaram a intenção de utilizar bens russos congelados para apoiar Kiev, embora tenha acrescentado que esta tarefa é "delicada".

Giorgetti explicou que a Itália, que detém a presidência rotativa do G7, convidou o ministro das Finanças da Ucrânia, Sergii Marchenko, para o G7 de seus homólogos em Stresa, na região do Piemonte, de 23 a 25 de maio.

Além disso, acrescentou que os representantes de Economia dos países do G7 prometeram "máxima coordenação sobre quaisquer medidas futuras que reduzam a capacidade do Irã de adquirir, produzir ou transferir armas".