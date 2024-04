Marina Silva confirma participação em G7 do Clima na Itália

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, aceitou o convite da Itália para participar de uma reunião ministerial do G7 em Venaria Reale, nos arredores de Turim, entre 28 e 30 de abril.

O Brasil foi convocado para a cúpula de ministros da Energia e do Meio Ambiente enquanto presidente do G20 em 2024, ano em que Roma exerce o comando do grupo de sete potências.

"A princípio, está confirmado" que Marina irá à Itália, disse o Ministério do Meio Ambiente brasileiro ao ser questionado pela ANSA sobre a presença da ministra, eleita nesta semana como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.