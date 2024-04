Roma vence Milan por 2 a 1 e vai à semifinal da Liga Europa

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) - A Roma venceu o Milan por 2 a 1 no Stadio Olimpico e se classificou para a semifinal da Uefa Europa League, a segunda competição na hierarquia dos torneios de futebol de clubes da Europa.

A equipe da capital tinha a vantagem do empate porque já tinha vencido o primeiro jogo em Milão por 1 a 0.

Diante de sua torcida, a Roma encaminhou a sua classificação já no início do jogo desta quinta-feira (18): Gianluca Mancini abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e Paulo Dybala anotou o segundo 10 minutos depois, aos 22.