França está num "grupo difícil" na Eurocopa, diz Deschamps

P: Como você avalia seus três adversários (Áustria, Holanda e Polônia) no grupo D da Eurocopa?

R: "Vou contrariar o que dizem por aí. Estamos num grupo difícil. Tem-se falado que é como começar com um treino, mas a Áustria é uma equipe muito sólida e recentemente venceu a Alemanha. Os austríacos são subestimados. A Holanda é sempre uma grande nação do futebol. Quando os vencemos por 4 a 0 em março de 2023, eles chegaram enfraquecidos, sem vários jogadores importantes. A Polônia é uma equipe forte coletivamente e depende de jogadores como (Robert) Lewandowski. Eu reitero: temos que pensar em cada etapa que devemos superar. A primeira é passar da primeira fase, assim como outras nações, temos potencial para ir até o fim, mas não temos que pensar em uma semifinal ou uma eventual final. A Eurocopa é muito difícil, oito dos dez primeiros do ranking da Fifa estão na Eurocopa".

P: Você não poderá contar com alguns de seus jogadores até 3 de junho e a Euro começa em 14 de junho. Isso representa um problema na preparação para o torneio?

R: "A data oficial marcada para os clubes liberarem seus jogadores é 3 de junho. Planejei ter os primeiros jogadores no dia 29 de maio. Em função do final da temporada e da final da Liga dos Campeões, só então terei talvez metade do elenco disponível. Alguns clubes agendaram excursões para muito longe (como o Milan para a Austrália). Até a Copa do Mundo de 2018 poderíamos oferecer aos jogadores cansados uma recuperação durante a primeira parte do período de concentração, para fazerem algum trabalho concreto. Agora não há mais tempo de preparação. Desta vez, por exemplo, temos a obrigação pelos contratos assinados pela Uefa com as emissoras de disputar dois amistosos. Antes só tínhamos que disputar um. Vamos recuperar os jogadores dependendo de como eles estão fisicamente e também psicologicamente. Se alguns jogarem a final da Liga dos Campeões (no dia 1º de junho), ganhem ou percam, teremos que nos adaptar. Vamos ao essencial. O mais importante é a boa forma física. Repito: eu me adapto. E para me adaptar o melhor possível a uma situação tento antecipar todos os cenários".

P: O jovem Bradley Barcola está fazendo um ótimo final de temporada no Paris Saint-Germain. Ele poderia jogar a Euro-2024 mesmo nunca tendo sido convocado para a seleção principal da França?

R: "Claro que sim. Atenção, não estou dizendo que vou convocá-lo. Mas não vou abrir mão logo só porque não tenho o hábito de convocar jogadores para as fases finais que eu não tenha convocado antes. Não trabalho com esse tipo de regras. Não sou conservador e não tomo decisões me perguntando o que as pessoas vão pensar delas. Se eu acho que tenho que fazer algo pelo interesse da França, farei mesmo que tenha que mudar. Cada situação requer suas próprias respostas".