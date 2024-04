Com Modi favorito, Índia começa maior eleição do mundo

NOVA DELHI, 19 ABR (ANSA) - As eleições na Índia para renovar a Câmara Baixa do Parlamento do país, chamada de Lok Sabha, começaram nesta sexta-feira (19).

A primeira dos sete estágios de votação abrangeu 17 estados e quatro uniões territoriais. Além disso, a nação possui 969 milhões de eleitores registrados, que configura na maior eleição do mundo.

Os colégios eleitorais tiveram longas filas antes mesmo do início da votação, com diversos candidatos e líderes partidários aparecendo entre os primeiros. As operações ocorreram sem maiores incidentes.