Temporada final de 'A Amiga Genial' terá pré-estreia em junho

ROMA, 19 ABR (ANSA) - A quarta e última temporada da série da HBO e da RAI "My Brilliant Friend" ("A Amiga Genial"), adaptação da célebre tetralogia napolitana de Elena Ferrante, terá pré-estreia mundial na 23ª edição do Festival de Cinema de Tribeca, que acontece de 5 a 16 de junho, em Nova York.

Após três temporadas com Margherita Mazzucco e Gaia Girace nos papéis de Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo, respectivamente, as protagonistas serão interpretadas por Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, com direção de Laura Bispuri.

A quarta temporada da série da HBO se baseia em "História da menina perdida", livro que encerra a saga best-seller de Ferrante, e também terá Fabrizio Gifuni no papel de Nino Sarratore.