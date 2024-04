Ucrânia diz ter abatido bombardeiro russo de longo alcance

KIEV, 19 ABR (ANSA) - A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira (19) que, pela primeira vez desde a invasão russa em fevereiro de 2022, as suas forças militares abateram um bombardeiro de Moscou.

De acordo com as autoridades ucranianas, a aeronave derrubada é de longo alcance e usada para lançar mísseis de cruzeiro contra cidades do país devastado pelo guerra há mais de dois anos.

"Pela primeira vez, unidades de mísseis antiaéreos da Força Aérea, em cooperação com a inteligência de defesa da Ucrânia, destruíram um bombardeiro estratégico de longo alcance Tu-22M3", anunciaram os militares de Kiev em um comunicado.