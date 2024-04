Morre homem que se incendiou em frente de tribunal nos EUA

As autoridades locais afirmaram que Azzarello era um "conspiracionista", mas não detalhou os motivos que o levaram a tomar essa atitude.

Em uma mensagem nas redes sociais, o homem mencionava um "golpe apocalíptico fascista" que estaria ocorrendo no país. As forças de ordem ainda garantiram que ele não tinha como alvo Trump ou outra personalidade no tribunal. (ANSA).

