Papa pede que diálogo e diplomacia 'prevaleçam' no Oriente Médio

CIDADE DO VATICANO, 21 ABR (ANSA) - O papa Francisco afirmou neste domingo (21) que acompanha a crise no Oriente Médio com muita preocupação, além de pedir que os caminhos do diálogo e da diplomacia "prevaleçam" na região.

Na oração do Regina Caeli, o líder da Igreja Católica garantiu que "reza todos os dias pela paz" e torce para que os povos envolvidos nas guerras deixem de sofrer "em breve".

"Continuo acompanhando a situação no Oriente Médio com preocupação, e também com dor. Renovo o apelo para não cedermos à lógica de reivindicar a guerra. Rezo todos os dias pela paz na Palestina e em Israel, espero que esses dois povos possam em breve parar de sofrer", disse o religioso.