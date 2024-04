++ Scudetto da Inter lota Duomo e vias de Milão com torcedores +

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - Após a festa no estádio San Siro, milhares de torcedores lotaram vias de Milão e a icônica Piazza del Duomo, principal ponto turístico da capital financeira da Itália, comemorando o título antecipado da Inter de Milão na Série A do Campeonato Italiano.

Apesar da chuva e do frio, os tifosi nerazzurri levaram bandeiras, cartazes e faixas com a representação das duas estrelas no escudo, por ocasião da conquista do 20º scudetto.

Fogos de artifício e tambores também foram levados diante da catedral gótica. A polícia local não registrou problemas, e houve apenas pontos de engarrafamento pelos "buzinaços" de motoristas. (ANSA).