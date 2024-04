Gastos militares bateram recorde em 2023, aponta estudo

ESTOCOLMO, 22 ABR (ANSA) - Uma pesquisa realizada por um instituto na Suécia apontou que os gastos militares globais em 2023 registraram o maior aumento em mais de uma década.

De acordo com o levantamento do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), o valor alcançando neste setor atingiu um máximo histórico de US$ 2,4 trilhões.

O estudo afirmou que os gastos militares subiram em todo o mundo, principalmente na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.