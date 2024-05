MP quer multar em R$ 180 mil homem que tingiu cachoeira para chá revelação

Vídeos e fotos do chá revelação foram compartilhados nas redes sociais pelos convidados do evento. Na ocasião, Anderson Reis e Evelin Talini usaram a cachoeira para anunciar a chegada do filho.

Nas imagens é possível ver o momento em que a queda d'água atrás do casal começa a ficar azul, revelando que eles serão pais de um menino. Além da substância que tingiu a água da cachoeira, fumaça da mesma cor também foi usada para revelar o sexo do bebê.