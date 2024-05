Problema não é branco morar no McDonald's, mas negro ser maltratado por lá

Não há crime sendo cometido pelas duas mulheres, mãe e filha, que estão morando em uma unidade do McDonald's, no chique bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Crime é quando uma empresa acolhe pessoas brancas e enxota outras, negras ou pobres.

Em entrevista ao podcast "Fala, Guerreiro!", Bruna Moratori, de 31 anos, disse que gosta de morar na lanchonete, mas que a situação é temporária. Afirmou que recebeu uma proposta para trabalhar lá quando o gerente a viu conversando em inglês com um estrangeiro, mas que recusou. Criticou o preconceito de moradores do bairro. E atestou que funcionários não teriam se incomodado com a presença de ambas.

Mesma sorte não tiveram outras pessoas em unidades da rede.