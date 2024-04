TV Rai é acusada de censura após cancelar monólogo antifascista

ROMA, 22 ABR (ANSA) - O cancelamento da participação do escritor italiano Antonio Scurati em um programa da TV Rai 3 no último sábado (20) gerou uma controvérsia no mundo político do país, levantando acusações de censura contra a direção da emissora pública e o governo da premiê Giorgia Meloni.

O premiado autor, mais conhecido pelo romance best-seller "M, o filho do século", sobre Benito Mussolini, leria no programa "Chesarà" um monólogo em que definia o partido Irmãos da Itália (FdI) da primeira-ministra como "grupo dirigente pós-fascista" e acusava a sigla explicitamente de querer "reescrever a história" ignorando a resistência e o antifascismo.

Internamente, um comunicado da Rai afirmou que o cancelamento se deu por "motivos editoriais". O diretor, Paolo Corsini, negou a censura, alegando ser uma decisão econômica ligada a divergências sobre o pagamento a Scurati. O escritor desmentiu essa versão, classificando-a como "agressão difamatória".