Após Scudetto, Inter projeta próxima temporada e mira brasileiro

Bento fez uma estreia muito sólida pela seleção brasileira, além de ser um goleiro que joga bem com os pés e tem qualidade debaixo das traves. O paranaense atraiu muitos olhares recentemente e a Inter corre sérios riscos de ficar envolvida em um leilão pelo arqueiro na próxima janela de transferências.

O atleta de 24 anos, que é natural de Curitiba, pode se transformar no herdeiro de Júlio César, ídolo interista, mas é notória a política dos italianos em emprestar ou não aproveitar em um primeiro momento jovens atletas, como aconteceu com o próprio ex-jogador do Flamengo em 2005 e mais recentemente com Gabriel Brazão.

Outros nomes - A Internazionale avançou nos últimos meses para fechar gratuitamente com Piotr Zielisnki, do Napoli, e Mehdi Taremi, do Porto. No caso do iraniano, ele tentará fazer o que Marko Arnautovic e Alexis Sánchez conseguiram apenas parcialmente: substituir adequadamente Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

Ao contrário do início da atual temporada, quando faturou uma bolada com as vendas de André Onana, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, a Inter não deverá fazer loucuras de mercado, tanto que vai mirar peças estratégicas, entre elas Yukinari Sugawara, do AZ Alkmaar, e Albert Gudmundsson, do Genoa.

O clube poderá levantar fundos com a comercialização de jovens promessas ou peças encostadas, como são os casos de Davy Klaassen, Stefano Sensi, Gaetano Oristanio, Sebastiano Esposito e Valentin Carboni. (ANSA).