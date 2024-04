Musk trava batalha com Austrália por suposta 'censura'

SYDNEY, 24 ABR (ANSA) - Depois de atacar o Supremo Tribunal federal (STF) do Brasil, o bilionário Elon Musk decidiu agora travar uma batalha contra as autoridades australianas após a justiça ordenar a retirada dos vídeos do ataque na igreja de Sydney do X (antigo Twitter).

Segundo um tribunal da Austrália, a rede social deve retirar do ar em 24 horas as gravações que mostram um bispo sendo esfaqueado durante um ataque no subúrbio de Sydney.

A Comissão Australiana de eSegurança pediu a ordem judicial depois que o X ignorou os pedidos de remoção dos vídeos.