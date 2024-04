ONU pede investigação internacional sobre valas comuns em Gaza

GENEBRA, 23 ABR (ANSA) - A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu nesta terça-feira (23) uma investigação internacional sobre as valas comuns descobertas nos dois principais hospitais da Faixa de Gaza.

Em comunicado, o alto comissário para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse estar "horrorizado" com a destruição do hospital Shifa em Gaza e do complexo médico Nasser em Khan Yunis.

Além disso, destacou a necessidade de "investigações independentes, eficazes e transparentes" tendo em vista o "clima de impunidade prevalecente".