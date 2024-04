'Prática incorreta', diz tribunal sobre caso envolvendo Ferragni

TURIM, 23 ABR (ANSA) - O Tribunal de Turim acolheu o recurso apresentado pela Codacons, associação italiana de defesa dos direitos dos consumidores, sobre o escândalo do "pandoro gate" envolvendo a influenciadora digital Chiara Ferragni e a empresa Balocco.

No episódio, enquanto os anúncios permitiam inferir que os lucros com a venda do doce, fabricado pela Balocco, seriam doados para o Hospital Regina Margherita de Turim, na realidade, a empresa fez uma doação única de 50 mil euros antes da campanha.

De acordo com a entidade, a magistrada Gabriella Ratti apurou que a Balocco teve uma "prática incorreta" e "enganou" o público com as mensagens veiculadas.