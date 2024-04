Ucrânia acusa Rússia de intensificar ataques contra Kharkiv

Os especialistas do centro norte-americano indicam ainda que os russos estão aproveitando as capacidades limitadas das defesas aéreas ucranianas e o aumento da tensão no país enquanto aguardam a assistência militar dos Estados Unidos.

Além disso, o ISW reforça que a máquina de propaganda do Kremlin está a explorar as preocupações sobre uma futura operação ofensiva russa contra Kharkiv, em uma tentativa de criar pânico entre os ucranianos.

Por fim, o relatório cita em particular o ataque russo contra a antena de TV, que interrompeu as transmissões na área, apontando que a mídia estatal russa e blogueiros militares justificaram o ataque alegando que as forças ucranianas instalaram a antena como uma comunicação de defesa aérea não especificada e equipamento de coordenação. (ANSA).

