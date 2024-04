Vice-presidente do BCE indica corte de juros em junho

ROMA, 23 ABR (ANSA) - O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, indicou que a instituição pode iniciar uma trajetória de corte das taxas de juros a partir da próxima reunião de seu conselho diretivo.

"Se as coisas continuarem no mesmo caminho das últimas semanas, afrouxaremos nossa posição restritiva em junho. Se não houver surpresas, é um fato consumado", declarou o executivo ao jornal francês Le Monde, acrescentando, por outro lado, que a instituição precisa ser cautelosa no alívio do aperto monetário.

Em 11 de abril, o BCE manteve suas taxas de juros inalteradas pela quinta vez consecutiva, entre 4% e 4,75%, mas a decisão já não foi unânime no conselho diretivo. (ANSA).