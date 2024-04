Draghi ganha força para presidir Executivo da UE

Segundo a agência Bloomberg, o presidente da França, Emmanuel Macron, está em contato com outros líderes europeus, incluindo a premiê da Itália, Giorgia Meloni, sobre a possibilidade de colocar um nome mais "técnico" no comando da Comissão Europeia, como Mario Draghi, que deve apresentar nos próximos meses um relatório sobre a competitividade do bloco.

O ex-premiê italiano foi elogiado recentemente por governantes europeus, como o premiê da Hungria, Viktor Orbán, de extrema direita, e a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, de centro-direita.

Na semana passada, o próprio Macron definiu Draghi como um "amigo formidável", mas evitou alimentar especulações sobre uma possível indicação para a Comissão Europeia. "As nomeações devem ser feitas após as eleições, primeiro é preciso convencer os cidadãos sobre os programas", disse o mandatário francês.

Com 76 anos, Draghi presidiu o Banco Central Europeu entre 2011 e 2019 e deixou o cargo reconhecido como o salvador do euro na maior crise da história da moeda comum. Entre fevereiro de 2021 e outubro de 2022, foi premiê da Itália em um governo de união nacional durante a pandemia de Covid-19. (ANSA).

