EUA aprovam pacote de US$ 95 bi para Ucrânia, Israel e Taiwan

WASHINGTON, 24 ABR (ANSA) - O Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de US$ 95 bilhões (R$ 488 bilhões) em ajudas militares e econômicas para Ucrânia, Israel e Taiwan.

Fruto de seis meses de negociações, o texto, que já tinha o aval da Câmara dos Representantes, recebeu 79 votos a favor e 18 contrários e deve ser sancionado pelo presidente Joe Biden nesta quarta-feira (24).

"Finalmente! Após seis meses de trabalho duro e muitas reviravoltas, a América manda uma mensagem ao mundo inteiro: não vamos lhe dar as costas", celebrou o líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer.