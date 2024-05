Torcedores do Milan protestam após novo empate; Juventus fica no 1 a 1 com a Roma

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Stefano Pioli foi eliminada nas quartas de final da Liga Europa, perdendo os dois jogos para a Roma (1-0 e 2-1).

Nada parece dar certo para o Milan, que ficou duas vezes atrás no placar após gols do ítalo-argentino Mateo Retegui logo aos 5 minutos, de pênalti, e do ganês Caleb Ekuban no início do segundo tempo (48').

Os donos da casa empataram em duas oportunidades, com gols de Alessandro Florenzi (45') e Matteo Gabbia (72') e ainda ficara na frente com um gol do francês Olivier Giroud (75'), em uma de suas últimas partidas como 'rossonero' já que anunciou sua saída para a MLS norte-americana no final da temporada.

Mas quando parecia que o Milan iria finalmente acabar com a má sequência, o jovem zagueiro alemão Malick Thiaw marcou um gol contra que decretou o empate definitivo (87').

Apesar da sequência negativa, o Milan mantém uma vantagem de cinco pontos sobre a Juventus (3ª), que não passou do empate em 1 a 1 na visita à Roma, mas isso não parece ter agradado os 'tifosi' milanistas, que já antes e durante a partida mostraram faixas exigindo que os donos do clube melhorem o elenco para a próxima temporada.

Os frequentadores da Curva Sud até saíram do estádio após o gol de Giroud, deixando uma faixa nas arquibancadas com a mensagem 'O som do silêncio'.