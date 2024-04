Itália multa Amazon em 10 milhões de euros

O processo também incluía a predefinição do modelo de "entrega rápida" a pagamento, mas a autarquia acatou o compromisso da Amazon de predefinir apenas a opção de entrega gratuita. No entanto, a multinacional disse discordar "veementemente" da multa de 10 milhões de euros e prometeu recorrer. "Os clientes se beneficiam todos os dias do programa 'Inscreva-se e economize', poupando dinheiro e tempo na entrega periódica de produtos que utilizam regularmente", alegou a empresa.

A multa também não agradou à Associação Nacional de Consumidores (Assoutenti), que achou o valor muito baixo. "Uma sanção de 10 milhões de euros para um colosso bilionário como a Amazon parece totalmente insuficiente", afirmou a entidade.

