Papa volta a apelar contra guerra:'Só ganha quem fabrica armas'

VATICANO, 24 ABR (ANSA) - O papa Francisco voltou a apelar por paz nas guerras que assolam o mundo, principalmente as da Ucrânia e do Oriente Médio, e afirmou que somente os fabricantes de armas ganham com os conflitos.

"O pensamento vai para a atormentada Ucrânia, para a Palestina, Israel, Myanmar, que estão em guerra, muito, nesses países", rezou o Pontífice, destacando que "quem ganha mais são os fabricantes de armas".

O novo apelo por paz foi feito "de improviso" no final da audiência geral desta quarta-feira (24), perante uma multidão na Praça São Pedro, no Vaticano. "Rezemos pela atormentada Ucrânia, ela sofre muito, muito, os jovens soldados vão morrer, rezamos", acrescentou ele.