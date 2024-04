'Paz nasce do perdão', diz Papa em novo apelo contra guerras

Na sequência, o líder da Igreja Católica abordou o acolhimento, enfatizando que "o estilo de Deus é a ternura, a proximidade e a compaixão".

Além disso, destacou seu apreço aos esforços dos peregrinos húngaros pela integração de todos aqueles que vivem nas periferias da sociedade".

"Que estes exemplos vos estimulem a ter as mesmas atitudes para com aqueles que foram confiados aos vossos cuidados", acrescentou ele, agradecendo todos por terem "um coração aberto para com os refugiados ucranianos que deixaram o seu país por causa da guerra".

Paralelamente, em entrevista à emissora norte-americana CBS, o Papa insistiu na necessidade de uma "paz negociada" para o fim das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Segundo ele, "uma paz negociada é melhor do que uma guerra sem fim". "Por favor, os países em guerra, todos eles, parem a guerra. Deixem-nos tentar negociar. Deixem-nos procurar a paz", pediu.

Durante a conversa conduzida por Norah O'Donnell, diretora do 'Cbs Evening News', Jorge Bergoglio revela que "reza muito" pelo cessar-fogo em Gaza e que sempre telefona para a única paróquia católica do enclave, onde a situação "é muito dura, muito dura", em termos humanitários.