Queda do fascismo abriu caminho para democracia, diz Meloni

ROMA, 25 ABR (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta quinta-feira (25), Dia da Libertação, que a derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial estabeleceu as bases para o retorno da democracia.

A mensagem foi publicada nas redes sociais por ocasião da data em que o país celebra a queda do nazifascismo e homenageia a luta da Resistência, após a primeira-ministra ter participado de uma cerimônia no Altar da Pátria, em Roma.

"No dia em que a Itália celebra a Libertação, que, com o fim do fascismo, colocou as bases para o retorno da democracia, reiteramos nossa aversão a todos os regimes totalitários e autoritários. Aqueles de ontem, que oprimiram povos na Europa e no mundo, e os de hoje, os quais estamos determinados a enfrentar com coragem", disse Meloni, do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), herdeiro da legenda pós-fascista Movimento Social Italiano (MSI).