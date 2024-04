Série A da Itália terá 1º trio de arbitragem feminino

"É uma designação que nos enche de orgulho: há três anos que trabalhamos em um projeto dar todas as oportunidades que merecem e para competirem em igualdade de condições com os seus colegas homens", afirmou Katia Senesi, primeira mulher a fazer parte do comitê da Associação Italiana de Árbitros (AIA). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.