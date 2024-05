Homem aguarda 10 horas em telhado em Canoas: 'Acenamos para helicóptero'

Outros desabrigados foram resgatados de barco. Foi o caso de Sonia Schaffer, 78 anos, que estava com outras pessoas, entre familiares e vizinhos também no bairro Mathias Velho. "A gente estava desde madrugada de sexta-feira esperando ajuda".

Moradora esperou retirada do marido, que tem Alzheimer, e buscou refúgio no segundo andar da residência. "Ele estava muito agitado esperando o socorro. Pegaram ele antes de nós. Agora estamos procurando por ele".

Sem luz e sinal de celular fraco. "A gente não estava conseguindo ligação de celular pra pedir socorro", contou ao UOL. Junto de Sônia estava Angela Reginaldo, 57 anos. A vizinha conseguiu se salvar junto do marido, a filha, o genro e três dos do oito cachorros de estimação. "Dois eu sei que morreram afogados", lamenta..

Cidade de Canoas foi afetada após transbordamento. Centenas de pessoas estão aguardando, às margens da BR-116, no bairro Niterói, o momento de retornarem para suas casas. O bairro Mathias Velho foi o mais afetado.

Avenida Doutor Barcelos, uma das principais de Canoas, vira porto improvisado. A todo momento embarcações dos mais variados tamanhos atracam na esquina com a rua Mathias Velho trazendo pessoas de todas as idades. É ali também que pacientes do HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Canoas estão sendo levados, já que a unidade de saúde está alagada.