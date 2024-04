Stellantis produzirá SUV na Argentina pela 1ª vez

Segundo ele, o início da produção do 2008 em El Palomar é fruto de um investimento de US$ 270 milhões (R$ 1,4 bilhão), que se somam aos US$ 320 milhões (R$ 1,7 bi) já alocados na transformação industrial da fábrica e na implementação da plataforma modular CMP.

O grupo também planeja investir R$ 2 bilhões na Argentina entre 2025 e 2030. (ANSA).

