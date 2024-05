Lula, Lira e Pacheco sobrevoam Porto Alegre, e Leite pede união por vítimas

Em resposta, Lula falou sobre ajuda ao estado. "Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas que estão com problema. Então, eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas", disse o petista ao governador.

Primeira-dama também fala em 'união e reconstrução'

Presente na comitiva, a primeira-dama, Janja, também falou em 'união e reconstrução'. "É um momento de muita união e reconstrução, que é isso que o Rio Grande do Sul está precisando. Da união de todos os brasileiros e ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul, esse estado valoroso", explicou.

Além dos presidentes da Câmara e do Senado e da primeira-dama, fazem parte da comitiva o comandante do Exército, general Tomás Paiva, 13 ministros do governo e os Ministros do STF e do TCU, Edson Fachin e Bruno Dantas, respectivamente.

A viagem das autoridades acontece três dias depois da última visita de Lula, diante do agravamento da situação das enchentes no estado. De acordo com boletim da Defesa Civil divulgado no início da tarde deste domingo, ao menos 334 municípios sofrem as consequências das chuvas, com 16.609 pessoas em abrigos e 88.109 desalojados. A estimativa da Defesa Civil é de que pelo menos 780.725 pessoas no estado foram afetadas pelas enchentes.

*Com reportagens publicadas em 05/05 e 05/05.