Após nova derrota, Salernitana é rebaixada para Série B

ROMA, 26 ABR (ANSA) - A Salernitana perdeu para o Frosinone por 3 a 0 no estádio Benito Stirpe, pela 34ª rodada da Série A, e foi rebaixada para a Série B do Campeonato Italiano O clube de Salerno, que trocou de técnico quatro vezes na atual temporada, conquistou somente 15 pontos e está atualmente há 25 rodadas seguidas segurando a lanterna da liga.

O granata se tornou o primeiro clube de 2023/24 a cair para a segunda divisão, mas será acompanhado por outros dois rivais até o fim do campeonato. Todas as equipes abaixo do Monza, que está em 11º, ainda não estão matematicamente seguras.

Além disso, a derrota para o gialloblù interrompeu uma sequência de três temporadas consecutivas na elite do futebol italiano, sendo o melhor registro da história do time.